SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
|
16.03.2026 05:10:00
Prediction: This Artificial Intelligence (AI) Stock Will Benefit Most From the Shift to Software Monetization in 2026
Over the past couple of years, artificial intelligence (AI) investing has focused mostly on companies supplying chips, servers, and cloud infrastructure. However, the next phase of the AI cycle can reward companies that successfully monetize AI use, especially through recurring software revenue.Microsoft (NASDAQ: MSFT) appears well positioned to benefit from this transition. In addition to building AI-optimized Azure cloud infrastructure, the company is offering services to build AI agents. Microsoft has also integrated AI-powered assistants and other AI tools across its core software offerings. Hence, the company is now monetizing AI through paid subscriptions and enterprise software products.Here's why that opportunity can become even larger in 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SHIFT Inc.
Analysen zu SHIFT Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SHIFT Inc.
|3,42
|-0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.