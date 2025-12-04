Keep Aktie

WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083

04.12.2025 16:15:00

Prediction: This Magnificent Artificial Intelligence (AI) Stock Will Keep Crushing Broadcom After Dec. 11

Broadcom (NASDAQ: AVGO) has been gaining prominence in the artificial intelligence (AI) chip market thanks to its application-specific integrated circuits (ASICs). The custom AI processors designed by the company have helped it secure multibillion-dollar deals with hyperscalers and AI companies.That's not surprising, as these chips can help lower the operating costs of data centers while boosting performance when compared to graphics processing units (GPUs). As such, it is easy to see why Broadcom's growth trajectory has been improving in recent quarters, and the company's impressive revenue backlog points to better times ahead.Importantly, Broadcom's healthy growth has translated into solid gains of 66% on the market this year. It is likely to end the year on a solid note following the release of its fiscal 2025 fourth-quarter results on Dec. 11. However, Broadcom isn't the only company that's benefiting from the robust spending on AI infrastructure.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
