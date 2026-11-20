Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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20.11.2026 17:47:01
Prediction: This Quantum Computing Stock Will Be the Biggest Winner of 2027
If you only looked at Pasqal Holding (NASDAQ:PSQL) stock's chart, you'd assume something broke. The French quantum computer maker hit $24.69 a share within days of its Nasdaq debut in late August. Today, it trades at around $3.
But when I dug into what the company has actually been doing, I didn't find a broken business. I found one that's ahead of its stock. That gap is why I think Pasqal could be the biggest winner in quantum computing next year.
There are numerous ways to create the quantum bits — aka, qubits — that sit at the heart of every quantum computer.
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|Quantum Computing Inc Registered Shs
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