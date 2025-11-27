Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|
27.11.2025 14:15:00
Prediction: This Undervalued Stock Could Compete With Novo Nordisk by 2029
Novo Nordisk (NYSE: NVO), a Denmark-based drugmaker, is currently a leader in the rapidly growing weight loss market. The company's Wegovy has practically become a household name, and it has plenty more pipeline candidates in the works.However, this area is attracting many more challengers looking to capitalize on its fast expansion. One of them is Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX), a mid-cap biotech. This smaller drugmaker has had a challenging year. But at current levels, it could have plenty of upside as the company works toward launching its first weight management medicine in the next few years.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten
|
24.11.25
|Novo Nordisk-Aktie bricht ein: Prognoserisiko und Studien-Flop belasten (finanzen.at)
|
24.11.25
|Novo Nordisk shares slump after drug failure in Alzheimer’s trial (Financial Times)
|
21.11.25
|Novo Nordisk-Aktie schwankt: Preisdruck und gesenkte Prognose verunsichern Anleger (finanzen.at)
|
20.11.25
|Novo Nordisk-Aktie: Prognosesenkungen, Insider-Handel und Preisanpassungen sorgen für Aufmerksamkeit (finanzen.at)
|
06.11.25
|Novo Nordisk-Aktie steigt: Analysten bewerten die schwache Bilanz (finanzen.at)
|
06.11.25
|Novo Nordisk challenges Pfizer to raise offer for obesity biotech (Financial Times)
|
05.11.25