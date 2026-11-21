FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
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21.11.2026 12:30:00
Prediction: Where Will SpaceX Stock Be in 2030 Now That Flight 15 Has Launched?
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) just reached another major milestone with its Starship program, and the outcome could have huge implications for where its stock heads by 2030. Specifically, Flight 15 launched Nov. 13, and SpaceX caught the upper stage the day after. However, the Super Heavy booster aborted its catch and was lost in the Gulf.
Overall, the catch could strengthen confidence in SpaceX's ambitions, while the lost booster could raise concerns around development timelines.
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