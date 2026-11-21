Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) just reached another major milestone with its Starship program, and the outcome could have huge implications for where its stock heads by 2030. Specifically, Flight 15 launched Nov. 13, and SpaceX caught the upper stage the day after. However, the Super Heavy booster aborted its catch and was lost in the Gulf.



Overall, the catch could strengthen confidence in SpaceX's ambitions, while the lost booster could raise concerns around development timelines.

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