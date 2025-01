Press Release: Basilea provides portfolio update -2

necessarily represent the official views of CARB-X or any of its funders.

Attachment

-- 20250108_Basilea Press release_Portfolio status update_EN.pdf

https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/f08ef57d-e998-4de3-8454-d1651e15855d

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2025 01:15 ET (06:15 GMT)