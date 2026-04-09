09.04.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Iran

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zu Iran:

"Am Ende half nur noch die Methode Wahnsinn. So irre Trumps Drohung mit der zivilisatorischen Auslöschung des Iran auch klang, so hielten anscheinend sogar die hart gesottenen Mullahs den US-Präsidenten für verrückt genug, sie auch umzusetzen. Wie weit Trumps Methode am Ende trägt, wird sich weisen müssen. Immerhin ist es wohl gelungen, die tickende Zeitbombe Iran fürs Erste zu entschärfen. Es gibt keinen schlimmeren Albtraum für Europa und den Nahen Osten als ein Mullah-Regime am Atomknopf. Einen Schritt näher an den Abgrund ist die NATO gerückt. Trump wird sich das unnötig brüske "nicht unser Krieg" der Deutschen merken. Und die zur Verteidigung ihrer Sicherheit unfähigen Europäer werden feststellen, dass ihr Blatt noch bescheidener ist als das von Trump im Iran."/yyzz/DP/men

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