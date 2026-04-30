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30.04.2026 06:31:29
Primary Hydrogen: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Primary Hydrogen stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD gegenüber -0,200 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion finanzen.at
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