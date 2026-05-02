Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
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02.05.2026 13:00:00
Private Credit Is Getting a Gut Check. What It Means for Blackstone
There have been many negative headlines about the private credit market in the past year. Some have suggested that the sector poses systemic risk to the economy, while others have warned that investors could incur significant losses on their private credit investments. These reports have negatively impacted Blackstone (NYSE: BX), which is a leader in private credit. Here's a look at how the private credit gut check is impacting the leading alternative investment manager. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Blackstone
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