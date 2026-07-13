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13.07.2026 18:00:03

Private Equity Holding AG: Net Asset Value 30. Juni 2026

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value 30. Juni 2026

13.07.2026 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

NEWS RELEASE

Zürich, 13. Juli 2026

Net Asset Value per 30. Juni 2026

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 30. Juni 2026 EUR 158.65 (CHF 146.42), was einer Veränderung von 1.2% in EUR respektive 2.3% in CHF seit dem 31. Mai 2026 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Juni positiv und wurde vor allem durch vorteilhafte Wechselkursbewegungen unterstützt. Auch einzelne Beteiligungen trugen positiv zur Entwicklung bei. Zu diesen Werttreibern gehörte auch Shawbrook Bank, eine britische Retailbank und direkte Co-Investition, die eine positive Bewertungsanpassung verzeichnete. Das Unternehmen ging am 30. Oktober 2025 erfolgreich an die Börse und ist an der London Stock Exchange kotiert.

Das Portfolio war im Berichtszeitraum cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 4.7m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 4.4m gegenüber. Die grösste Ausschüttung erhielt PEH von Abry IX, welcher Erlöse aus der Beteiligung an Centauri Health Solutions, einem Anbieter von Analyse- und Dienstleistungslösungen für staatlich unterstützte Gesundheitsprogramme, ausschüttete. Des Weiteren erhielt PEH von Alpha CEE Opportunity IV eine nennenswerte Ausschüttung aus der Beteiligung an Kaspi, einem kasachischen Fintech-Unternehmen, sowie aus dem Teilverkauf von Allegro, dem an der Warschauer Börse kotierten polnischen E-Commerce-Marktführer.

Im Anschluss an den Berichtsmonat genehmigte die Generalversammlung am 3. Juli 2026 eine Dividende von CHF 1 pro Aktie, welche am 10. Juli 2026 ausbezahlt wurde.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,401,819 per 30. Juni 2026 (31. Mai 2026: 2,411,618). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

 

 


 
Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: PEH NAV Flyer July 26

Ende der Net Asset Value-Mitteilung
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Bahnhofstrasse 13
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 515 7080
E-Mail: info@peh.ch
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2365026  13.07.2026 CET/CEST

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