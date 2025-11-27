Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|
27.11.2025 17:39:11
Private Equity-Style Fund Buys $15.7 Million in Harrow Stock as Revenue Jumps 45%
Philadelphia-based Penn Capital Management Company disclosed a new position in Harrow (NASDAQ:HROW) on Monday, acquiring 325,478 shares valued at approximately $15.7 million during the third quarter.Penn Capital Management Company reported a new equity stake in Harrow (NASDAQ:HROW), acquiring 325,478 shares with an estimated value of $15.7 million as of September 30, according to an SEC filing released on Monday. This new position accounted for 1.2% of the firm’s $1.3 billion in reportable U.S. equity holdings for the quarter.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!