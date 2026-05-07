HG Holdings Aktie

HG Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JHEB / ISIN: US42834P1084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.05.2026 13:03:44

Private equity tech investor Hg marks down holdings after software sell-off

Listed vehicle Hg Capital Trust cut valuations of 14 of its 20 largest portfolio companiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HG Holdings Inc Registered Shs

mehr Nachrichten