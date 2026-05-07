HG Holdings Aktie
WKN DE: A2JHEB / ISIN: US42834P1084
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07.05.2026 13:03:44
Private equity tech investor Hg marks down holdings after software sell-off
Listed vehicle Hg Capital Trust cut valuations of 14 of its 20 largest portfolio companiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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