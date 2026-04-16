Rising Corporation Aktie

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WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008

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16.04.2026 07:00:48

Private rents in Great Britain stop rising for first time since 2017

More landlords having to cut prices to secure tenants, Rightmove data showsAverage private rents have stopped rising in Great Britain after almost a decade of increases, as more landlords cut their prices to secure a tenant, data shows.The typical advertised private rent outside London for properties coming on to the market remained flat at £1,370 a calendar month in the first three months of 2026, according to the property website Rightmove. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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