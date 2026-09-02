programmier.bar: Prof. Olaf Herden über die Zukunft von Informatikstudium und KI

KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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02.09.2026 08:15:00
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Prüfungen, Domänenwissen, Algorithmen: Prof. Olaf Herden spricht über die Frage, wie das Informatikstudium auf eine Zukunft mit KI vorbereiten kann.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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