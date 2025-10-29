Prosperity Bancshares Aktie
WKN: 923484 / ISIN: US7436061052
|
29.10.2025 11:50:33
Prosperity Bancshares Inc. Announces Rise In Q3 Income
(RTTNews) - Prosperity Bancshares Inc. (PB) revealed a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $137.55 million, or $1.45 per share. This compares with $127.28 million, or $1.34 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.5% to $273.43 million from $261.69 million last year.
Prosperity Bancshares Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $137.55 Mln. vs. $127.28 Mln. last year. -EPS: $1.45 vs. $1.34 last year. -Revenue: $273.43 Mln vs. $261.69 Mln last year.
