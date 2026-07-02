WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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02.07.2026 19:52:21
Pubs to stay open until 5am for England’s World Cup match
Keir Starmer bows to pressure to allow an all-night party — or wake, depending on the resultWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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