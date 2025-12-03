PVH Aktie
WKN DE: A1JHA5 / ISIN: US6936561009
|
03.12.2025 22:31:32
PVH Corp. Bottom Line Drops In Q3
(RTTNews) - PVH Corp. (PVH) revealed a profit for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $4.2 million, or $0.09 per share. This compares with $131.9 million, or $2.34 per share, last year.
Excluding items, PVH Corp. reported adjusted earnings of $135.4 million or $2.83 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.7% to $2.294 billion from $2.255 billion last year.
PVH Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.2 Mln. vs. $131.9 Mln. last year. -EPS: $0.09 vs. $2.34 last year. -Revenue: $2.294 Bln vs. $2.255 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $3.20 - $3.35 Full year EPS guidance: $10.75 - $11.00
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PVH Corp.mehr Nachrichten
|
02.12.25
|Ausblick: PVH veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
19.11.25
|Erste Schätzungen: PVH legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
25.08.25
|Ausblick: PVH gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
12.08.25
|Erste Schätzungen: PVH gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
03.06.25
|Ausblick: PVH legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)