PVH Corp. Bottom Line Drops In Q3

(RTTNews) - PVH Corp. (PVH) revealed a profit for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $4.2 million, or $0.09 per share. This compares with $131.9 million, or $2.34 per share, last year.

Excluding items, PVH Corp. reported adjusted earnings of $135.4 million or $2.83 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 1.7% to $2.294 billion from $2.255 billion last year.

PVH Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $3.20 - $3.35 Full year EPS guidance: $10.75 - $11.00