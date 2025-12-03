XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

PVH Aktie

PVH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JHA5 / ISIN: US6936561009

03.12.2025 22:31:32

PVH Corp. Bottom Line Drops In Q3

(RTTNews) - PVH Corp. (PVH) revealed a profit for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $4.2 million, or $0.09 per share. This compares with $131.9 million, or $2.34 per share, last year.

Excluding items, PVH Corp. reported adjusted earnings of $135.4 million or $2.83 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 1.7% to $2.294 billion from $2.255 billion last year.

PVH Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $4.2 Mln. vs. $131.9 Mln. last year. -EPS: $0.09 vs. $2.34 last year. -Revenue: $2.294 Bln vs. $2.255 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $3.20 - $3.35 Full year EPS guidance: $10.75 - $11.00

