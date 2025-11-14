Columbia Sportswear Aktie

14.11.2025 22:48:50

Quantedge Capital Unloads All Columbia Sportswear Shares Worth $7.4 Million

According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated Nov. 14, 2025, Quantedge Capital Pte Ltd liquidated its entire stake in Columbia Sportswear (NASDAQ:COLM) during the third quarter. The sale of 120,700 shares was estimated at $7.4 million based on average quarterly pricing, reducing the fund’s holding in the apparel company to zero shares.Quantedge Capital Pte Ltd sold out of Columbia Sportswear, which no longer appears among reported 13F assets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
