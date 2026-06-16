Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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16.06.2026 13:41:00
Quantinuum's IPO Is Putting Pressure on IonQ, Rigetti Computing, and D-Wave Quantum. Here's Which Quantum Computing Stock Survives the Reset.
When Quantinuum (NASDAQ: QNT) filed in May to go public on the Nasdaq, and then did so in early June -- targeting up to $1.05 billion in proceeds at a $12.7 billion valuation -- the quantum computing sector had a moment of reckoning. A well-capitalized, Honeywell-backed (NASDAQ: HON), full-stack quantum company has come to public markets with institutional credibility, a $100 million U.S. government stake, and the kind of hardware benchmarks that are making every existing quantum computing pure play look over its shoulder. Its actual IPO was even better than originally proposed, with a $1.68 billion raise and a valuation of over $15 billion.The question for quantum investors who already hold IonQ (NYSE: IONQ), Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), or D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) isn't whether Quantinuum's initial public offering (IPO) matters. It does. The question is which of these three has its feet under it firmly enough to withstand the comparison -- and which is running out of time.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|D-Wave Quantum
|20,52
|-0,63%
|IonQ
|48,62
|0,61%
|Quantum Computing Inc Registered Shs
|10,17
|0,49%
|Rigetti Computing Inc Registered Shs
|18,30
|3,57%
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