Rapid7 Aktie
WKN DE: A14WK1 / ISIN: US7534221046
|
11.02.2026 05:48:29
Rapid7 Inc Bottom Line Advances In Q4
(RTTNews) - Rapid7 Inc (RPD) announced a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $3.13 million, or $0.05 per share. This compares with $2.17 million, or $0.03 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 0.5% to $217.39 million from $216.26 million last year.
Rapid7 Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.13 Mln. vs. $2.17 Mln. last year. -EPS: $0.05 vs. $0.03 last year. -Revenue: $217.39 Mln vs. $216.26 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rapid7 Inc
|
10.02.26
|Ausblick: Rapid7 informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Rapid7 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Rapid7 vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Rapid7 Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rapid7 Inc
|5,91
|-0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende schwächer zeigen. Der deutsche Leitindex wird ohne grosse Ausschläge erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.