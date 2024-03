RATIONAL-Aktie nach Ankündigung zu MDAX-Abgang unter Druck

Überrascht zeigen sich die Marktteilnehmer vor allem vom Rauswurf des Großküchenausstatters RATIONAL , der noch im März den MDAX verlassen muss und auch die Kriterien der Deutschen Börse für andere Auswahlindizes nicht mehr erfüllt.

Die RATIONAL-Papiere wurden gleich nach dem Handelsauftakt an das Ende des Mittelwerteindex durchgereicht und fielen unter die Marke von 700 Euro auf den tiefsten Stand seit Mitte Januar. Zuletzt betrug das Minus noch 4,32 Prozent.

RBC-Analyst Sebastian Kuenne geht unterdessen davon aus, dass der MDAX-Rauswurf für RATIONAL nur eine vorübergehende Sache ist. Da dessen stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Hans Maerz mittlerweile mehr als zwölf Jahre im Amt sei, gelte er nach den Kriterien der Deutschen Börse nicht mehr als unabhängiges Mitglied, schrieb er in einer aktuellen Studie unter Verweis auf ein Gespräch mit dem Unternehmen. März werde sich aber zur Hauptversammlung im Mai nicht noch einmal zur Wahl stellen, womit RATIONAL wahrscheinlich wieder in den Mittelwerteindex zurückkehren könne.

Auch MDAX-Absteiger Vitesco verlor mehr als ein Prozent. Im Zuge der Übernahme durch den Großaktionär Schaeffler war der Anteil frei handelbarer Anteile des Elektroantriebsspezialisten deutlich gesunken.

Zu den Profiteuren der Index-Neuordnung gehörten mit einem Aufschlag von zwei Prozent die Papiere von Bilfinger. Der Industriedienstleister steigt vom Kleinwerteindex SDAX in den MDAX auf. Im SDAX fielen mit hohen Aufschlägen zudem die Papiere des Strahlenexperten Eckert & Ziegler (EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik) (+4,8%) und die Anteile des Halbleiterindustrie-Ausrüsters Süss Microtec (SÜSS MicroTec SE) (+2,9%) auf. Beide werden in den TecDAX aufgenommen.

Der Wirkstoffforscher MorphoSys kommt in den MDAX zurück, sein Aktienkurs trat zuletzt aber auf der Stelle. Börsianer nennen als einen möglichen Grund das laufende Übernahmeangebot des Schweizer Pharmakonzerns Novartis, der das bayerische Unternehmen im Erfolgsfall komplett von der Börse nehmen will. Seit Bekanntwerden des Deals Anfang Februar kommt der Morphosys-Kurs kaum noch vom Fleck und pendelt um 65 Euro. Das Novartis-Angebot liegt mit 68 Euro je Aktie noch darüber.

Alle Index-Änderungen werden zum 18. März wirksam. Sie gelten besonders für Fondsanbieter als bedeutsam, die Indizes real nachbilden, zum Beispiel in Form börsengehandelter Indexfonds. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was - wie aktuell - Einfluss auf die Aktienkurse haben kann. Im Leitindex DAX bleibt unterdessen alles wie gehabt.

RATIONAL will bald in MDax zurückkehren

Der Großküchenausrüster RATIONAL will nach seinem überraschenden Ausschluss aus den DAX-Indizes schnell zurück in den MDAX. Die Deutsche Börse hatte am Dienstagabend mitgeteilt, dass das Unternehmen ein Kriterium aus dem Deutschen Corporate Governance Kodex nicht einhalte - also den Empfehlungen für gute Unternehmensführung. Konkret geht es wohl um die Amtsdauer des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrates. RATIONAL will die Regeln aber bald wieder erfüllen: Der Ausschussvorsitzende Hans Maerz werde "wie seit längerem geplant auf der Hauptversammlung am 8. Mai 2024 nicht mehr für den Aufsichtsrat kandidieren", teilte das Unternehmen auf Anfrage mit.

Per Montag, 18. März, wird RATIONAL den MDAX aber erst einmal verlassen müssen, wenngleich wohl nur vorübergehend. Nach der Wahl eines neuen Vorsitzenden für den Prüfungsausschuss des Aufsichtsgremiums dürfte der Weg dann aber frei sein für eine perspektivische Rückkehr in den Index der mittelgroßen Werte.

Im vergangenen Jahr hatte es mit KRONES einen ähnlichen Fall gegeben. Nach dem Index-Ausschluss hatte der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen einen neuen Vorsitzenden des Prüfungs- und Risikomanagementausschusses im Aufsichtsrat ernannt und war bald darauf in die DAX-Familie zurückgekehrt.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fondsanbieter, die Indizes real nachbilden, beispielsweise mit börsengehandelten Indexfonds. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

FRANKFURT (dpa-AFX)