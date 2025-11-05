|
Realty legte Quartalsergebnis vor
Realty präsentierte in der am 03.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei 0,35 USD. Im letzten Jahr hatte Realty einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Realty im vergangenen Quartal 1,47 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Realty 1,34 Milliarden USD umsetzen können.
