Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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23.07.2026 12:28:00
Rechteausweitungslücke in Ubuntu durch snap
Standardinstallationen von Ubuntu sind für eine Schwachstelle anfällig, die die Rechteausweitung zu root ermöglicht. Auslöser ist snap.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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