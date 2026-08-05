Recursion Pharmaceuticals a Aktie
WKN DE: A3CM1C / ISIN: US75629V1044
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05.08.2026 14:28:36
RECURSION PHARMACEUTICALS, INC. Q2 Loss Decreases
(RTTNews) - RECURSION PHARMACEUTICALS, INC. (RXRX) released Loss for second quarter of -$131.005 million
The company's earnings came in at -$131.005 million, or -$0.25 per share. This compares with -$171.897 million, or -$0.41 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 42.0% to $7.670 million from $13.223 million last year.
RECURSION PHARMACEUTICALS, INC. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$131.005 Mln. vs. -$171.897 Mln. last year. -EPS: -$0.25 vs. -$0.41 last year. -Revenue: $7.670 Mln vs. $13.223 Mln last year.
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