Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
09.02.2026 19:15:00
Reddit Found the One Thing AI Can't Replicate--And It's Worth Billions
Social media company Reddit (NYSE: RDDT) knocked it out of the park with its fourth-quarter earnings report. Revenue soared 70% year over year to $726 million, daily active unique users jumped 19% to 121.4 million, net income exploded to $252 million, and the company announced a $1 billion share buyback program.What's Reddit's secret? Authenticity, which is rare in the age of AI.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Reddit
06.02.26
|Reddit-Aktie sehr stark: Besser als erwartete Quartalszahlen vorgelegt (finanzen.at)
05.02.26
|Ausblick: Reddit legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
21.01.26
|Erste Schätzungen: Reddit verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
17.12.25
|Vom Code zum Börsenerfolg: Wie Alexis Ohanian mit der Reddit-Aktie reich wurde (finanzen.at)
12.12.25
|Reddit-Aktie in Rot: Reddit legt Einspruch gegen Social-Media-Verbot in Australien ein (dpa-AFX)
28.11.25
|Von der Idee zur Reddit-Aktie: Die Konzerngeschichte eines Phänomens (finanzen.at)
31.10.25
|Reddit-Aktie legt zu: Gewinnanstieg bei Social Media-Konzern (finanzen.at)
30.10.25
|Ausblick: Reddit zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Reddit
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow stabil -- ATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.