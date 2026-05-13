Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
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13.05.2026 10:50:00
Reddit nervt Nutzer mit App-Zwang unter iOS
Wer sich für die iPhone-App des sozialen Netzwerks nicht interessiert, liest per Browser. Doch das ist oft nicht mehr möglich – zumindest in einem Test.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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