Sun Communities Aktie
WKN: 888745 / ISIN: US8666741041
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14.08.2026 09:24:40
Reddit To Join S&P 500
(RTTNews) - S&P Dow Jones Indices said that Reddit Inc. (RDDT) will replace AvalonBay Communities Inc. (AVB) in the S&P 500 on August 18.
S&P 500 constituent Equity Residential (EQR) will buy AvalonBay in a deal expected to be completed soon. Post transaction, the combined company will be renamed Vivmark Residential (VMRK) and will remain in the S&P 500.
Sun Communities Inc. (SUI) will replace Webster Financial Corporation (WBS) in the S&P MidCap 400 with effect from August 20. Banco Santander S.A. (SAN) will acquire Webster Financial in a deal expected to be completed soon.
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Nachrichten zu Sun Communities Inc.
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26.04.26
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|Ausblick: Sun Communities gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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