Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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26.05.2026 16:39:00
Redis 8.8: Neuer Array-Datentyp und Rate Limiting per Befehl
Mit dem neuen Array-Datentyp, dem Rate-Limiting-Befehl INCREX und Erweiterungen für Streams und Vektorsuche richtet sich Redis 8.8 verstärkt an KI-Workloads.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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