Relic Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Relic Technologies hat am 23.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 5,58 INR gegenüber -1,460 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Relic Technologies 6,6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 46,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 13,190 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Relic Technologies -4,130 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 34,15 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 19,64 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at