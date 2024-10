RENK-Aktie klar im Minus: Triton trennt sich offenbar von großem RENK-Paket

Der Finanzinvestor Triton biete über seine Zwischengesellschaft Aktien für 385 Millionen Euro an, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorlegende Dokumente. Der Preis dürfte bei 21 je Stück liegen. Damit würden etwa 18,3 Millionen Papiere den Eigentümer wechseln. Die RENK -Aktie verlor am Mittwochvormittag via XETRA zuletzt 4,60 Prozent auf 21,37 Euro.

Triton hielt zuletzt 51,85 Millionen Aktien und damit die Mehrheit an RENK. Mit der Platzierung dürfte der Anteil auf rund ein Drittel sinken. Im Umlauf befinden sich 100 Millionen Aktien. Triton hatte RENK erst Anfang Februar an die Börse gebracht. Damals waren 33,3 Millionen Aktien aus dem Bestand des Investors für 15 Euro verkauft worden.

Im Vergleich zum ersten Kurs von 17,50 Euro beim Börsengang haben die Papiere gut 22 Prozent gewonnen. Zum Vergleich: Die Titel des Rüstungskonzerns Hensoldt haben seitdem um 5 Prozent zugelegt, diejenigen von Rheinmetall hingegen um 56 Prozent.

