REPLOID Group Aktie

REPLOID Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41CP6 / ISIN: AT0000A3HRX5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.12.2025 12:22:52

REPLOID Group AG: HEROSAN startet Crowdfunding-Kampagne


EQS-Media / 16.12.2025 / 12:22 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG

REPLOID Group AG: HEROSAN startet Crowdfunding-Kampagne

  • HEROSAN ist eine strategische Beteiligung von REPLOID
  • Gemeinsames Ziel: HEROSAN als führende Marke für naturbasierte Tiernahrung und ganzheitliche Tiergesundheit im europäischen Markt positionieren
  • HEROSAN-Crowd-Finanzierung wird über ROCKETS abgewickelt

 

Wels, 16. Dezember 2025 – Die REPLOID Group AG („REPLOID“) hält aktuell mehr als 30 % der Anteile an der steirischen HEROSAN Healthcare GmbH („HEROSAN“). Diese Gesellschaft entwickelt moderne, wissenschaftlich fundierte und naturbasierte Premiumprodukte für die Tiernahrung und Tiergesundheit. Dabei setzt es auf eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft.

HEROSAN vereint drei wachstumsstarke Produktwelten:

  • entoVITAL – Insektenprotein-basierte Tiernahrung und Ergänzungsprodukte, hypoallergen und ressourcenschonend
  • TAMACAN – natürliche CBD-basierte Gesundheitspräparate für Klein- und Großtiere, inklusive EU-weit zugelassener Veterinärpräparate
  • fungoVITAL – die neue vegetarische Tiernahrungslinie auf Basis von funktionalen Pilz- und Pflanzenproteinen, entwickelt in Kooperation mit Vitus Vitality

Alle Produkte werden in Österreich und Deutschland basierend auf kontrollierten Rohstoffen produziert.

Durch die enge Zusammenarbeit mit REPLOID, als strategische Gesellschafterin und innovative Produzentin von Rohstoffen für Haustierfuttermittel, entsteht ein vollständig geschlossener Rohstoffkreislauf: Regionale Reststoffe werden zu hochwertigen Proteinen und Fetten verarbeitet, die HEROSAN unabhängig von globalen Lieferketten machen und höchste Qualität gewährleisten. Gemeinsam verfolgen beide Unternehmen das Ziel, HEROSAN als führende Marke für naturbasierte Tiernahrung und ganzheitliche Tiergesundheit im europäischen Markt zu positionieren.

HEROSAN plant, bis zum Jahr 2030 einen Umsatzanstieg von rund € 3 Mio. (2024) auf über € 80 Mio. Die Finanzierung dieses Wachstumskurses, der auch mit einem Personalaufbau von aktuell 26 Vollzeitäquivalenten auf knapp 100 Vollzeitäquivalente einhergeht, erfolgt primär durch die eigene Geschäftstätigkeit.

HEROSAN möchte das Wachstum bewusst gemeinsam mit einer engagierten Community vorantreiben und hat sich daher zu einer Crowd-Finanzierung entschlossen. Das ist eine Form der Finanzierung, bei der viele Menschen (die „Crowd“) bereits ab kleineren Beträgen von mindestens € 250 in ein Unternehmen oder ein Projekt investieren. Die HEROSAN-Crowd-Finanzierung wird über ROCKETS abgewickelt. Weiterführende Informationen zu den Konditionen und Risikohinweisen finden Sie auf folgender Website: https://rockets.investments/investments/green/herosan?recommendationCode=hLYcTHBj.


Über die REPLOID GROUP AG

Die REPLOID Group AG („REPLOID“) stellt hochwertige Proteine und Fette sowie organischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.

Mit dem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID eine auch ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Das Modell der Gruppe ermöglicht es, Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel effizient zu verwerten und zentrale Ressourcen nachhaltig zu schonen.

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt rund 80 Mitarbeitende.

Rückfragehinweis

Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: REPLOID Group AG
Schlagwort(e): Unternehmen

16.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: REPLOID Group AG
Maria-Theresia-Straße 53
4600 Wels
Österreich
Telefon: +43 660 / 776 50 40
E-Mail: office@reploid.eu
Internet: reploid.eu
ISIN: AT0000A3HRX5
Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF)
EQS News ID: 2246556

 
Ende der Mitteilung EQS-Media

2246556  16.12.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu REPLOID Group AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten

Analysen zu REPLOID Group AG Inhaber-Aktmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

REPLOID Group AG Inhaber-Akt 1 750,00 0,00% REPLOID Group AG Inhaber-Akt

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger verhalten in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen