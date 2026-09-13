Revolut Aktie
WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0
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13.09.2026 04:22:11
Revolut says some customer data was exposed in e-mail-based scam
Revolut systems and customer funds unaffected, says firm’s spokespersonWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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