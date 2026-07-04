Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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04.07.2026 16:35:00
Rheinmetall: Wie Armin Papperger vom Hoffnungsträger zum Risiko wird
Hat der ehrgeizige Vorstandschef sich übernommen?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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