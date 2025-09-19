Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|Euro STOXX 50-Kursentwicklung
|
19.09.2025 15:59:06
Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Kursplus
Um 15:42 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,20 Prozent nach oben auf 5 467,45 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,489 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,047 Prozent auf 5 459,25 Punkte an der Kurstafel, nach 5 456,67 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 452,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 494,13 Punkten.
Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1,19 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 19.08.2025, einen Wert von 5 483,28 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.06.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 197,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 943,38 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,17 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 568,19 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 540,22 Zählern.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Stellantis (+ 2,87 Prozent auf 8,57 EUR), Airbus SE (+ 1,21 Prozent auf 194,10 EUR), UniCredit (+ 1,20 Prozent auf 65,11 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,81 Prozent auf 5,48 EUR) und Rheinmetall (+ 0,42 Prozent auf 1 927,50 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-1,96 Prozent auf 33,03 EUR), Deutsche Börse (-1,69 Prozent auf 226,80 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,18 Prozent auf 37,68 EUR), BMW (-0,84 Prozent auf 82,72 EUR) und BASF (-0,58 Prozent auf 42,71 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5 510 222 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 289,850 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.mehr Analysen
|09.09.25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Morgan Stanley
|27.08.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|194,44
|1,25%
|ASML NV
|792,70
|0,94%
|BASF
|42,93
|-0,05%
|BMW AG
|82,86
|-0,55%
|Deutsche Börse AG
|226,10
|-1,99%
|Deutsche Telekom AG
|29,11
|-0,24%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|37,88
|-0,68%
|Eni S.p.A.
|14,80
|-0,38%
|Infineon AG
|33,06
|-1,56%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,48
|0,38%
|Pernod Ricard S.A.
|88,80
|-0,29%
|Rheinmetall AG
|1 926,00
|0,60%
|Stellantis
|8,53
|1,05%
|UniCredit S.p.A.
|65,10
|0,90%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|97,30
|-0,02%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 468,33
|0,21%
