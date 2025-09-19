Intesa Sanpaolo Aktie

Euro STOXX 50-Kursentwicklung 19.09.2025 15:59:06

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Kursplus

Der Euro STOXX 50 wagt sich am Nachmittagnicht aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,20 Prozent nach oben auf 5 467,45 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,489 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,047 Prozent auf 5 459,25 Punkte an der Kurstafel, nach 5 456,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 452,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 494,13 Punkten.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1,19 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 19.08.2025, einen Wert von 5 483,28 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.06.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 197,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 943,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,17 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 568,19 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 540,22 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Stellantis (+ 2,87 Prozent auf 8,57 EUR), Airbus SE (+ 1,21 Prozent auf 194,10 EUR), UniCredit (+ 1,20 Prozent auf 65,11 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,81 Prozent auf 5,48 EUR) und Rheinmetall (+ 0,42 Prozent auf 1 927,50 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-1,96 Prozent auf 33,03 EUR), Deutsche Börse (-1,69 Prozent auf 226,80 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,18 Prozent auf 37,68 EUR), BMW (-0,84 Prozent auf 82,72 EUR) und BASF (-0,58 Prozent auf 42,71 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5 510 222 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 289,850 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

09.09.25 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.25 Intesa Sanpaolo Overweight Morgan Stanley
27.08.25 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.08.25 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
01.08.25 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
