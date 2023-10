Rheinmetall-Aktie legt zu: Erstes Rheinmetall-Rating von Barclays bei 'Overweight'

Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall mit "Overweight" und einem Kursziel von 300 Euro in die Bewertung aufgenommen.

Zunehmende geopolitische Spannungen heizten den weltweiten Rüstungszyklus an, schrieb Analystin Charlotte Keyworth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Rheinmetall reite auf dieser Welle. Keyworth sieht das Gewinnwachstum je Aktie beim DAX -Konzern deutlich höher als bei der Konkurrenz.

So reagiert die Rheinmetall-Aktie

Aktien von Rheinmetall haben ihre Erholung am Mittwoch fortgesetzt. Die Papiere des Rüstungskonzerns und Autozulieferers holten gegenüber dem Monatstief vor einer Woche inzwischen wieder deutlich auf. Am Mittwoch steigen sie via XETRA zeitweise um 3,02 Prozent auf 262,30 Euro.

Während in den vergangenen Tagen vor allem der angeheizte Nahost-Konflikt Kaufargumente lieferte, war es nun eine Empfehlung von Barclays, die Rheinmetall Schwung gab. Analystin Charlotte Keyworth startete die Bewertung mit "Overweight" und einem Kursziel von 300 Euro. Sie traut den Düsseldorfern dynamischeres Gewinnwachstum zu als anderen europäischen Rüstungswerten.

Mit den 300 Euro würden Rheinmetall-Papiere das bisherige Rekordhoch von gut 281 Euro aus dem April dieses Jahres übertreffen. Großes Thema bleibt die Zeitenwende in der Verteidigungspolitik, ausgelöst vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

/ajx/edh

LONDON (dpa-AFX Broker)