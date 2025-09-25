Rheinmetall baut neue Munitionsfabrik in Lettland

Von Cristina Gallardo

DOW JONES--Rheinmetall plant den Bau einer weiteren Munitionsfabrik in Lettland. Damit will der Rüstungskonzern die Produktion erhöhen, um der stark gestiegenen Nachfrage aus den Nato-Mitgliedsstaaten gerecht zu werden. Der DAX-Konzern unterzeichnete am Donnerstag in Hamburg eine vorläufige Vereinbarung über den Bau einer neuen 155-mm-Munitionsfabrik. Die Fabrik werde die Sicherheit der Munitionsversorgung im Baltikum und in Nordeuropa erheblich verbessern, sagte Lettlands Ministerpräsidentin Evika Silina in einer Erklärung. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall bereits eine ähnliche Vereinbarung mit Litauen geschlossen.

