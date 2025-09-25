Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
25.09.2025 12:18:39
Rheinmetall baut neue Munitionsfabrik in Lettland
Von Cristina Gallardo
DOW JONES--Rheinmetall plant den Bau einer weiteren Munitionsfabrik in Lettland. Damit will der Rüstungskonzern die Produktion erhöhen, um der stark gestiegenen Nachfrage aus den Nato-Mitgliedsstaaten gerecht zu werden. Der DAX-Konzern unterzeichnete am Donnerstag in Hamburg eine vorläufige Vereinbarung über den Bau einer neuen 155-mm-Munitionsfabrik. Die Fabrik werde die Sicherheit der Munitionsversorgung im Baltikum und in Nordeuropa erheblich verbessern, sagte Lettlands Ministerpräsidentin Evika Silina in einer Erklärung. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall bereits eine ähnliche Vereinbarung mit Litauen geschlossen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/brb/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 25, 2025 06:19 ET (10:19 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten
|
12:18
|Rheinmetall baut neue Munitionsfabrik in Lettland (Dow Jones)
|
09:30
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:30
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
24.09.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
24.09.25
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
24.09.25
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
24.09.25
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
24.09.25
|Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen
|23.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|16.09.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|16.09.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|16.09.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 962,50
|-0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAnleger vorsichtig vor US-Inflationsdaten: ATX leichter -- DAX rutscht ab -- Asiatische Börsen schließen mit verschiedenen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Donnerstagshandel etwas tiefer, während der deutsche Leitindex deutlicher abrutscht. Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien zeigten sich am Donnerstag uneins.