Rheinmetall Aktie
|1 982,50EUR
|14,00EUR
|0,71%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 2200 auf 2500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem höheren Kursziel honoriert Experte Sven Weier eine bessere Berechenbarkeit für das Geschäft des Rüstungskonzerns nach 2030. Die deutschen Budgetpläne bestätigten wohl bis 2040 steigende Investitionen - im Einklang mit den Nato-Zielen, schrieb er am Donnerstagabend./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 18:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
2 500,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 980,00 €
|
Abst. Kursziel*:
26,26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 982,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,10%
|
Analyst Name::
Sven Weier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten
|
25.09.25
|Rheinmetall-Aktie verlässt Rekordkurs: Mögliche Änderung der US-Politik im Ukraine-Krieg treibt HENSOLDT & RENK nur kurz (finanzen.at)
|
25.09.25
|EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
25.09.25
|WDH: Rheinmetall plant Munitionsfabrik in Lettland (dpa-AFX)
|
25.09.25
|Rheinmetall-Chef sieht gute Chancen für Blohm+Voss-Werft (dpa-AFX)
|
25.09.25
|Rheinmetall: Neue Munitionsfabrik in Lettland geplant (Spiegel Online)
|
25.09.25
|Rheinmetall plant Munitionsfabrik in Lettland (dpa-AFX)
|
25.09.25
|Rheinmetall baut neue Munitionsfabrik in Lettland (Dow Jones)
|
25.09.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen
|06:22
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|16.09.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06:22
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|16.09.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06:22
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|16.09.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 978,50
|0,51%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:22
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:20
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07:06
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|25.09.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|25.09.25
|SAP Buy
|UBS AG
|25.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|25.09.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|Mercedes-Benz Group Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|Covestro Neutral
|UBS AG
|25.09.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|25.09.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|25.09.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Volvo AB Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.09.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG