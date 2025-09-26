Rheinmetall Aktie

1 982,50EUR 14,00EUR 0,71%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

26.09.2025 06:22:11

Rheinmetall Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 2200 auf 2500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem höheren Kursziel honoriert Experte Sven Weier eine bessere Berechenbarkeit für das Geschäft des Rüstungskonzerns nach 2030. Die deutschen Budgetpläne bestätigten wohl bis 2040 steigende Investitionen - im Einklang mit den Nato-Zielen, schrieb er am Donnerstagabend./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 18:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
2 500,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 980,00 € 		Abst. Kursziel*:
26,26%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 982,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,10%
Analyst Name::
Sven Weier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

06:22 Rheinmetall Buy UBS AG
Rheinmetall AG

06:22 Rheinmetall Buy UBS AG
