RHI Magnesita-Aktie klettert: RHI Magnesita stockt Gewinnprognose für 2023 leicht auf

Die Gesamtjahr-Prognose für das bereinigte EBITA werde von 360 Mio. Euro auf mindestens 380 Mio. Euro erhöht, teilte das Unternehmen am Dienstag in einem "Trading Statement" mit. Die EBITA-Marge war mit 11,2 Prozent im dritten Quartal nach 11,6 Prozent im ersten Halbjahr 2023 rückläufig.

Die Prognoseerhöhung begründete der Feuerfestkonzern mit "einem starken EBITA im dritten Quartal, M&A-Synergien, die die Ziele im bisherigen Jahresverlauf übertrafen, sowie eines saisonal bedingt höheren erwarteten Volumens für Q4 bei Zement und Kalk". Man profitiere "aktuell von strategischen Investitionen in die Senkung der Kostenbasis sowie die Optimierung der Produktionsnetzwerks in Verbindung mit verbesserter Planung sowie sorgfältigem Management der Assets in dieser nachfrageschwächeren Periode", so RHI Magnesita-Chef Stefan Borgas in einer Aussendung.

Für 2024 sieht RHI Magnesita wenige Anzeichen für eine generelle Nachfrageerholung, weil die globale Bauwirtschaft weiter schwächelt und die Nachfrage im Bereich Automotive nach wie vor unter dem Vor-Pandemie-Niveau liegt. Für das eigene Geschäft ist man zuversichtlicher: "Die aus M&A generierten Vorteile und operative Effizienzmaßnahmen werden das Ergebnis auch 2024 unterstützen und die schwache Nachfrage kompensieren", erklärte das Unternehmen.

Die RHI Magnesita-Aktie stieg im Wiener Handel schließlich um 1,39 Prozent auf 29,10 Euro.

cri/fel

(AA)