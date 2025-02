Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Gewinnschätzungen (EPS) für die Aktien des österreichisch-brasilianischen Unternehmens RHI Magnesita leicht angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" sowie das Kursziel von 4.400 Pence wurden vom zuständigen Experten Andrew Simms in Reaktion auf die am Mittwoch veröffentlichten Gesamtjahreszahlen bekräftigt.

Zum Vergleich: Am Mittwoch zum Handelsende notierten die Papiere in London bei 3.475 Pence.

Die jüngsten Jahreszahlen seien im Rahmen der Erwartungen gelegen, während die Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2025 etwas unter dem Konsens und den eigenen Schätzungen liege, schreibt Simms in der am Mittwochabend veröffentlichten Studie. Er ist "jedoch nach wie vor der Meinung, dass der Markt die globale Führungsposition von RHI bei Feuerfestprodukten und die relative Widerstandsfähigkeit des Unternehmens in diesem niedrigen Zyklus mit dem Potenzial, bei einer zyklischen Erholung besser abzuschneiden, übersieht."

Beim Gewinn je Aktie prognostizieren die Berenberg-Experten 5,6 Euro für 2025. In den Folgejahren soll er auf 6,0 (2026) und 6,3 Euro (2027) steigen. Die Dividendenschätzungen je Titel für diese Geschäftsjahre belaufen sich auf jährlich 1,91 Euro, 2,02 Euro und 2,13 Euro.

