Die Analysten der Berenberg haben die in Wien und London notierten Aktien des österreichisch-brasilianischen Unternehmens RHI Magnesita mit "Buy" bestätigt. Auch das Kursziel für die Titel des Herstellers von Feuerfestprodukten liegt laut Expertin Katherine Hearne weiterhin bei 4.300 Pence. Zum Vergleich: Am Donnerstag im Frühhandel notierten die Papiere in London bei 3.460 Pence.

RHI Magnesita hat zuletzt die Absicht bekannt gegeben, den US-Konzern Resco Group, Hersteller von Aluminiumoxid-Monolithen und Feuerfestmaterialien, für einen Unternehmenswert von bis zu 430 Mio. Dollar zu übernehmen.

Beim Gewinn je Aktie prognostizieren die Berenberg-Experten 5,10 Euro für 2024. In den Folgejahren soll er auf 6,00 (2025) und 6,60 Euro (2026) steigen. Die Dividendenschätzungen je Titel für diesen Zeitraum belaufen sich auf jährlich 1,83 Euro, 2,15 Euro und 2,39 Euro.

2024-04-04