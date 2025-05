Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Dividenden- (DPS) und Gewinnschätzungen (EPS) für die Aktien des österreichisch-brasilianischen Unternehmens RHI Magnesita leicht gesenkt. Die Kaufempfehlung "Buy" für die Titel des Herstellers von Feuerfestprodukten sowie das Kursziel von 4.400 Pence wurden vom zuständigen Experten Andrew Simms bekräftigt.

"Wenn sich die Marktbedingungen stabilisieren, bieten die globale Breite, die Führungsposition von RHI im Feuerfestbereich, die vertikale Integration, die schlanke Kostenbasis und die finanzielle Hebelwirkung das stärkste Engagement in dieser Erholung, wenn sie kommt", so Simms in der Analyse.

Beim Gewinn je Aktie prognostizieren die Berenberg-Experten 5,4 Euro für 2025. In den Folgejahren soll er auf 5,8 (2026) und 6,1 Euro (2027) steigen. Die Dividendenschätzungen je Titel für diese Geschäftsjahre belaufen sich auf jährlich 1,84 Euro, 1,95 Euro und 2,06 Euro.

Am Donnerstagvormittag notierten die RHI-Magnesita-Papiere in London mit einem Minus von 2,70 Prozent bei 2.885 Pence.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

lof/ste

ISIN NL0012650360 WEB https://www.rhimagnesita.com/

AFA0013 2025-05-22/11:17