Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
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11.11.2026 04:01:16
Rigetti Computing, Inc. Q3 Loss Drops
(RTTNews) - Rigetti Computing, Inc. (RGTI) revealed Loss for third quarter of -$28.43 million
The company's earnings came in at -$28.43 million, or -$0.08 per share. This compares with -$200.97 million, or -$0.62 per share, last year.
Excluding items, Rigetti Computing, Inc. reported adjusted earnings of -$20.47 million or -$0.06 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 27.7% to $1.41 million from $1.95 million last year.
Rigetti Computing, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$28.43 Mln. vs. -$200.97 Mln. last year. -EPS: -$0.08 vs. -$0.62 last year. -Revenue: $1.41 Mln vs. $1.95 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 20 M
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