Rigetti Computing, Inc. Q3 Loss Drops

(RTTNews) - Rigetti Computing, Inc. (RGTI) revealed Loss for third quarter of -$28.43 million

The company's earnings came in at -$28.43 million, or -$0.08 per share. This compares with -$200.97 million, or -$0.62 per share, last year.

Excluding items, Rigetti Computing, Inc. reported adjusted earnings of -$20.47 million or -$0.06 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 27.7% to $1.41 million from $1.95 million last year.

Rigetti Computing, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$28.43 Mln. vs. -$200.97 Mln. last year. -EPS: -$0.08 vs. -$0.62 last year. -Revenue: $1.41 Mln vs. $1.95 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 20 M