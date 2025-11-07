Rinnai legte Quartalsergebnis vor

Rinnai ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Rinnai die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 66,62 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 38,28 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,24 Prozent zurück. Hier wurden 113,67 Milliarden JPY gegenüber 113,94 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at