Fitbit Aktie

Fitbit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14S7U / ISIN: US33812L1026

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07.05.2026 16:00:00

RIP Fitbit App. Not Just a New Name, New Features Too

Fitbit app users can expect a redesign and rebranding, with a new name and interface. Users will also gain the ability to upload medical records and more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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