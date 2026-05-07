Fitbit Aktie
WKN DE: A14S7U / ISIN: US33812L1026
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07.05.2026 16:00:00
RIP Fitbit App. Not Just a New Name, New Features Too
Fitbit app users can expect a redesign and rebranding, with a new name and interface. Users will also gain the ability to upload medical records and more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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