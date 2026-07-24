Robert Half Aktie
WKN: 856701 / ISIN: US7703231032
|
24.07.2026 04:13:55
Robert Half International Profit Declines In Q2
(RTTNews) - Robert Half International (RHI) announced earnings for second quarter that Dropped, from last year
The company's earnings came in at $26.318 million, or $0.26 per share. This compares with $40.968 million, or $0.41 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 2.4% to $1.336 billion from $1.369 billion last year.
Robert Half International earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $26.318 Mln. vs. $40.968 Mln. last year. -EPS: $0.26 vs. $0.41 last year. -Revenue: $1.336 Bln vs. $1.369 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robert Half
|
22.07.26
|Ausblick: Robert Half legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|S&P 500-Papier Robert Half-Aktie: So viel Verlust hätte ein Robert Half-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.07.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
16.07.26
|NYSE-Handel S&P 500 fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
16.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt am Mittag (finanzen.at)
|
16.07.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
14.07.26
|S&P 500-Papier Robert Half-Aktie: So viel Verlust hätte ein Robert Half-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.07.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)