Roblox Aktie
WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033
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01.05.2026 19:24:00
Roblox had a child-safety problem. Now it has a revenue problem.
The gaming platform lowered its annual revenue projections, saying new age-verification programs have caused engagement to drop.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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