Roche Aktie
WKN: 891106 / ISIN: US7711951043
|
17.03.2026 03:04:52
Roche Expands AI Power With NVIDIA Blackwell GPUs
(RTTNews) - Roche announced a major expansion of its global AI infrastructure, unveiling the pharmaceutical industry's largest hybrid-cloud AI factory. With the addition of 2,176 NVIDIA Blackwell GPUs across sites in the United States and Europe, Roche's total GPU footprint now exceeds 3,500 units. This marks the largest announced GPU deployment by any pharmaceutical company, reinforcing Roche's ambition to become an AI-accelerated healthcare organization.
The new infrastructure is designed to support drug discovery, diagnostics, and therapeutics development by embedding advanced AI capabilities across the entire value chain. NVIDIA's AI factories enable faster insights from data, more efficient clinical trials, and accelerated innovation, ultimately driving improved healthcare outcomes.
This expansion builds on Roche's strategic collaboration with NVIDIA that began in 2023. By leveraging NVIDIA's full stack of accelerated computing and AI, Roche aims to transform drug development through high-quality data and groundbreaking AI applications, positioning itself at the forefront of healthcare innovation.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh
|
09.03.26
|Roche-Aktie deutlich tiefer: Brustkrebstherapie verfehlt klinisches Primärziel (finanzen.at)
|
02.03.26
|Roche-Aktie fällt dennoch: Pharmariese sieht Durchbruch bei oraler MS-Therapie (Dow Jones)
|
16.02.26
|Roche-Aktie stabil: Positive Phase-III-Daten für Gazyva bei seltener Nierenerkrankung (Dow Jones)
|
27.01.26
|Roche-Aktie verliert dennoch: Pharmakonzern erzielt mit CT-388 deutlichen Gewichtsverlust in Studie (finanzen.at)
|
21.01.26
|Roche-Aktie fällt: Genentech verdoppelt Investition in Werk in North-Carolina (Dow Jones)
|
09.12.25
|Roche-Aktie etwas schwächer: Roche erhält EU-Zulassung für Gazyva bei Lupusnephritis (Dow Jones)
|
26.11.25
|Roche-Aktie tiefer: Fortschritte bei Multiple-Sklerose-Kandidaten (Dow Jones)
|
18.11.25
|Roche-Aktie deutlich höher: Roche erzielt Studienerfolge mit neuem MS-Mittel Fenebrutinib (Dow Jones)
Analysen zu Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich freundlich -- DAX schlussendlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt konnte am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpfte sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.