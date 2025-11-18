Roche Aktie
WKN: 891106 / ISIN: US7711951043
|
18.11.2025 07:35:53
Roche: Phase III Study With Giredestrant Meets Primary Endpoint At Pre-planned Interim Analysis
(RTTNews) - Roche (RHHBY) announced positive phase III results from the lidERA Breast Cancer study evaluating investigational giredestrant as an adjuvant endocrine treatment for people with oestrogen receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative, early-stage breast cancer. The study met its primary endpoint at a pre-planned interim analysis, showing a statistically significant and clinically meaningful improvement in invasive disease-free survival with giredestrant versus standard-of-care endocrine therapy.
The company said data from lidERA will be presented at an upcoming medical meeting and shared with health authorities.
