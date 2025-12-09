Roche Aktie
WKN: 891106 / ISIN: US7711951043
|Fortschritte
|
09.12.2025 13:11:00
Roche-Aktie etwas schwächer: Roche erhält EU-Zulassung für Gazyva bei Lupusnephritis
Roche gab bekannt, dass die Lupusnephritis-Krankheitsklassifikationen, für die das Medikament zugelassen wurde, aktive Klasse III oder IV mit oder ohne begleitende Klasse V sind. Die Krankheitsklassifikationen beschreiben das Ausmaß und die Art der Schädigung der Nieren und der Nierenfunktion, ein wesentliches Merkmal der Lupusnephritis. Die Zulassung der Behandlung für Lupus erfolgte nach positiven Ergebnissen in verschiedenen Studien, so Roche.
Die Behandlung könnte das Fortschreiten zu einer Nierenerkrankung im Endstadium verzögern oder verhindern und somit die Notwendigkeit einer Dialyse oder Transplantation vermeiden, so das Unternehmen.
Roches Lymphom-Medikament Lunsumio möglicherweise bereits früher wirksam
Roche hat darüber hinaus vielversprechende klinische Daten zu seinem Medikament Lunsumio erhalten. Demnach könnte das Medikament bei der Bekämpfung von Lymphomen in Kombination mit Lenalidomid auch in früheren Stadien der Erkrankung wirksam sein. Dies baut auf dem zuvor beobachteten Nutzen in späteren Stadien des follikulären Lymphoms auf, teilte der Konzern mit.
Im vergangenen Monat hat die Europäische Kommission das Roche-Medikament Lunsumio Subcutaneous zur Behandlung des rezidivierten oder refraktären follikulären Lymphoms zugelassen. Dabei handelt es sich um Stadien der Erkrankung, in denen die ursprünglichen Behandlungsstrategien nicht wirksam waren.
Andere Formen von Lunsumio wurden zuvor bereits von der Europäischen Kommission und der FDA zugelassen.
Die Roche-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,09 Prozent auf 317,40 CHF.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGShmehr Nachrichten
|
26.11.25
|Roche-Aktie tiefer: Fortschritte bei Multiple-Sklerose-Kandidaten (Dow Jones)
|
18.11.25
|Roche-Aktie deutlich höher: Roche erzielt Studienerfolge mit neuem MS-Mittel Fenebrutinib (Dow Jones)
|
03.11.25
|Roche-Aktie gefragt: Gazyvaro erreicht Hauptstudienziel (Dow Jones)
|
20.10.25
|Roche-Aktie trotzdem schwächer: Weiterer Studienerfolg mit Giredestrant - FDA gibt Gazyva frei (Dow Jones)
|
17.10.25
|Roche-Aktie aber in Rot: Neue Gen-Sequenzierungstechnologie bringt Illumina unter Druck (Dow Jones)
|
13.10.25
|Roche-Aktie trotzdem im Minus: FDA-Zulassung für Alzheimer-Diagnose-Test (Dow Jones)
|
03.10.25
|Roche-Aktie gewinnt: US-Zulassung für Lungenkrebs-Kombi erhalten (finanzen.at)
|
01.09.25
|Roche-Aktie schwächelt: Roche beginnt Phase-3-Test für Blutdruckmittel (Dow Jones)