Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise steigen

Die Ölpreise sind am Freitag nur noch moderat gestiegen. Nach den deutlichen Preissteigerungen der vergangenen Tage beruhigte sich die Lage damit erst einmal ein Stück weit. Ein Barrel (etwa 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete am Vormittag 85,55 US-Dollar. Das waren 1,47 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April stieg um 3,25 Prozent auf 81,44 Dollar.

Der Iran-Krieg und die Sorge vor einer längeren Sperrung der Straße von Hormuz bleiben bestimmende Themen am Ölmarkt. Am Vortag war der Preis für Rohöl der Sorte Brent noch zeitweise über 86 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Juli 2024. Seit Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran am vergangenen Wochenende hat sich Rohöl der Sorte Brent um mehr als 18 Prozent verteuert. Aus Sicherheitsgründen passieren kaum noch Schiffe die Meerenge am Persischen Golf, durch die in Friedenszeiten täglich über 20 Millionen Barrel und damit rund ein Fünftel des weltweiten Ölhandels transportiert wird.

Wie lange die Ölpreise auf dem aktuell erhöhten Niveau bleiben werden, lasse sich im Moment kaum abschätzen, heißt es in einer Analyse von Rohstoffexperten der Dekabank. "Alles wird davon abhängen, in welchem Ausmaß und für wie lange Beeinträchtigungen der Rohstoffförderung und des Transports vorliegen werden."

Nach Einschätzung der Dekabank-Experten ist es nach derzeitigem Stand am wahrscheinlichsten, dass "die militärische Auseinandersetzung nur wenige Tage bis Wochen andauern wird". Sie gehen davon aus, dass es dem Iran nicht gelingen wird, die Ölinfrastruktur der umliegenden Länder nachhaltig zu beschädigen.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist weiter gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 90,10 US-Dollar je Barrel (159 Liter), nach 82,87 Dollar am Mittwoch. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis legte zu. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 5.112,27 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,70 Prozent mehr als am Vorabend.

spa/rst